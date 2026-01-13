Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Galatasaray, TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılıların 36'ncı dakikada geliştirdiği atakta Kazımcan Karataş'ın çevirdiği top Fethiyesporlu futbolcunun eline çarptı. Hakem Ayberk Demirbaş'ın penaltı kararı sonrası topun başına geçen Mauro Icardi kaleci Arda Akbulut'u geçemedi.

VAR uyarısı sonrası Arda Akbulut'un çizgi ihlali yaptığı bildirildi. Penaltı tekrarında yeniden topun başına geçen Mauro Icardi bir kez daha topu aynı köşeye gönderdi ve Arda Akbulut bir kez daha topun filelere gitmesini önledi.

Arjantinli yıldız, iki penaltısını da kurtaran Akbulut'u pozisyonun ardından tebrik etti.

