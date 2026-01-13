İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2026 Salı / 25 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1637
  • EURO
    50,3005
  • ALTIN
    6374.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mauro Icardi, kaleciye takıldı: 2 penaltı, 2 kurtarış!
Spor

Mauro Icardi, kaleciye takıldı: 2 penaltı, 2 kurtarış!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Fethiyespor maçında kullandığı iki penaltıda da kaleci Arda Akbulut'u geçemedi. VAR uyarısıyla tekrarlanan penaltıda da gole izin vermeyen Akbulut, maçın dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

HABER MERKEZİ13 Ocak 2026 Salı 21:29 - Güncelleme:
Mauro Icardi, kaleciye takıldı: 2 penaltı, 2 kurtarış!
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Galatasaray, TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılıların 36'ncı dakikada geliştirdiği atakta Kazımcan Karataş'ın çevirdiği top Fethiyesporlu futbolcunun eline çarptı. Hakem Ayberk Demirbaş'ın penaltı kararı sonrası topun başına geçen Mauro Icardi kaleci Arda Akbulut'u geçemedi.

VAR uyarısı sonrası Arda Akbulut'un çizgi ihlali yaptığı bildirildi. Penaltı tekrarında yeniden topun başına geçen Mauro Icardi bir kez daha topu aynı köşeye gönderdi ve Arda Akbulut bir kez daha topun filelere gitmesini önledi.

Arjantinli yıldız, iki penaltısını da kurtaran Akbulut'u pozisyonun ardından tebrik etti.

(Fotoğraflar: A Spor)

  • Mauro Icardi
  • Arda Akbulut
  • Fethiyespor

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da vatandaşların zor anları: Uçmamak için trafik lambasına sarıldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.