  • Mauro Icardi, ligde gol sayısını 7'ye yükseltti
Spor

Mauro Icardi, ligde gol sayısını 7'ye yükseltti

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Gençlerbirliği maçıyla Trendyol Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 7'ye çıkardı.

IHA23 Kasım 2025 Pazar 00:31 - Güncelleme:
Mauro Icardi, ligde gol sayısını 7'ye yükseltti
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği ile mücadele etti.

Sarı-kırmızılılarda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 55. dakikasında sol taraftan ceza sahası içine giren Kazımcan Karataş'ın pasında kale önünde bulunan Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu.

32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki 7. golünü kaydetti.

Maça yedek başlayan Mauro Icardi, 40. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Wilfried Singo'nun yerine dahil olmuştu.

  • Mauro Icardi
  • Trendyol Süper Lig
  • Gol sayısı

