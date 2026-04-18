  • Mauro Icardi, ligdeki gol sayısını 14'e çıkardı
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Gençlerbirliği maçıyla Trendyol Süper Lig'deki gol sayısını 14'e çıkardı.

18 Nisan 2026 Cumartesi 22:21
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti. Müsabakanın 2. dakikasında Leroy Sane'nin pasında Yunus Akgün'ün dokunduğu topa ceza sahası içinde tek vuruş yapan Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

33 yaşındaki futbolcu, ligde 7 maç sonra rakip fileleri havalandırırken, gol sayısını da 14'e çıkardı. Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da da 1'er gol kaydeden Arjantinli futbolcu, bu sezon toplamda 16. golünü attı.

Maça 11'de başlayan Mauro Icardi, 78. dakikada yerini Noa Lang'a bıraktı.

