Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, vatandaşı olan televizyon programcısı Marley'e, Kemerburgaz Tesisleri'nde röportaj verdi. Çekimi bir hafta önce yapılan ve dün yayınlanan röportajda rehabilitasyon süreci hakkında açıklamalarda bulunan Icardi, "Sakatlığım nedeniyle Arjantin'de uzun süre kaldım ama geri dönüp burada olmayı özlemiştim. Antrenmanlara ve maçlara dönmeyi özledim. Henüz oynamak için iznim yok ama bir iki ay içerisinde oynayabileceğim. Şu anda her gün antrenmana geliyorum. Kemerburgaz'da her şeyimiz var. Konsantre oluyoruz ve her gün antrenman yapıyoruz. Stadyum da çok yakın, buradan 10-15 dakika uzaklıkta. Burası bizim kalemiz. Hayatımızın her günü burada geçiyor" diye konuştu.

Arjantinli, Türkiye'deki futbol iklimi hakkında ise şu ifadeleri kullandı: "Burada fanatiklik inanılmaz. Aslında her zaman Arjantin'de taraftarların çok tutkulu olduğunu söylerim ama burası... Başka bir seviye."