İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2025 Pazar / 16 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mauro Icardi müjdeyi verdi! ''İki aya hazır olurum''
Spor

Mauro Icardi müjdeyi verdi! ''İki aya hazır olurum''

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, verdiği röportajda rehabilitasyon süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu dönüş tarihi için 'Henüz oynamak için iznim yok ama bir iki ay içerisinde oynayabileceğim.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

AKŞAM10 Ağustos 2025 Pazar 09:05 - Güncelleme:
Mauro Icardi müjdeyi verdi! ''İki aya hazır olurum''
ABONE OL

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, vatandaşı olan televizyon programcısı Marley'e, Kemerburgaz Tesisleri'nde röportaj verdi. Çekimi bir hafta önce yapılan ve dün yayınlanan röportajda rehabilitasyon süreci hakkında açıklamalarda bulunan Icardi, "Sakatlığım nedeniyle Arjantin'de uzun süre kaldım ama geri dönüp burada olmayı özlemiştim. Antrenmanlara ve maçlara dönmeyi özledim. Henüz oynamak için iznim yok ama bir iki ay içerisinde oynayabileceğim. Şu anda her gün antrenmana geliyorum. Kemerburgaz'da her şeyimiz var. Konsantre oluyoruz ve her gün antrenman yapıyoruz. Stadyum da çok yakın, buradan 10-15 dakika uzaklıkta. Burası bizim kalemiz. Hayatımızın her günü burada geçiyor" diye konuştu.

Arjantinli, Türkiye'deki futbol iklimi hakkında ise şu ifadeleri kullandı: "Burada fanatiklik inanılmaz. Aslında her zaman Arjantin'de taraftarların çok tutkulu olduğunu söylerim ama burası... Başka bir seviye."

ÖNERİLEN VİDEO

Çanakkale'de ciğerlerimiz yandı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.