İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2025 Cumartesi / 22 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9411
  • EURO
    47,9607
  • ALTIN
    4383.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Mauro Icardi: Mutluluktan uçuyorum

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı forma ile sahalara yeniden dönüp gol atan Mauro Icardi açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ16 Ağustos 2025 Cumartesi 00:17 - Güncelleme:
Mauro Icardi: Mutluluktan uçuyorum
ABONE OL

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar son golünü, 281 gün sonra sahalara dönen Mauro Icardi kaydetti.

"MUTLULUKTAN UÇUYORUM"

Arjantinli süperstar maçın ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Ciddi bir sakatlık yaşadım ve uzun süre uzak kaldım. Çok çalıştım. Herkese teşekkür ederim. Artık yavaş yavaş geri dönüyorum. Mutluluktan uçuyorum şu anda. Geldiğimden bu yana takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Şampiyonluklar ve kupalar kazandık. Bugün de bunun başladığını düşünüyorum. Kazanma mantalitesini devam ettirmeliyiz. Gol attığım için çok mutluyum. Lucas'a da topu bana bıraktığı için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"BU BANDI GURURLA TAŞIYORUM"

Galatasaray'daki kaptanlığı hakkında konuşan Icardi, "Çok mutluyum bu kulübü temsil ettiğim için, gururla bu bandı taşıyorum. Nando'dan devralmak da özel bir şey benim için. Kendisi burada bir efsane. Dışarıda da arkadaşım olan birisi. Ondan aldığım için de ayrı bir gurur duyuyorum. Üzerinde kızlarımın ve sevgilimin isimleri yazılı. Hepimiz için çok özel bir gün oldu." dedi.

"HER SEFERİNDE ŞAŞIRIYORUM"

Açıklamalarına devam eden yıldız futbolcu, "Bu sevgi gösterisi büyük bir onur. Hala şaşırtıyor. Sahanın içinde olanın ötesinde ülkenin her yerindeki sevgi bana çok gurur veriyor. Gollerimle onların bana gösterdiği sevgiden dolayı çok gurur duyuyorum. Her seferinde şaşırıyorum ve mutlu oluyorum. Onları da mutlu etmek gerekiyor." sözlerini sarf etti.

"GALATASARAY ZATEN BÜYÜK..."

Mauro Icardi, konuşmasını "Her zaman söylediğim gibi, Galatasaray zaten büyük bizim onu daha da büyük yapmamız gerekiyor." sözleriyle noktaladı.

ÖNERİLEN VİDEO

24 Yılın Hikayesi: Birlik ve Kardeşliğin Türkiye'si

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.