Mauro Icardi: Önceliğim Galatasaray'ın şampiyonluğu

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Alanyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Mauro Icardi "İlk yarı rahat bir şekilde çıktık ama gol atamadık. Devre arasında konuştuk ve farklı bir mantalite ile çıktık ve golleri atıp kazandık" dedi.

"GOL KRALLIĞI DEĞİL ŞAMPİYONLUK"

Gol krallığında Edin Dzeko ile çekişmesi hakkında açıklama yapan Icardi "En iyi sezonlarımdan bir tanesi ama yüzde yüzde değildim sezon boyunca. Elimden geldiğince takım için orada olmaya çalıştım. Gol krallığı tabii ki istediğim bir şey ama Galatasaray'ın şampiyon olması öncelik." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara mesaj gönderen Mauro Icardi "Çok güzel bir sevgi takıma ve bana karşı. Bize aşkla yaklaşıyorlar. Bizi her yerde takip ediyorlar. Takım ve benim adıma mutlu edici. Desteklerinin devam etmesini istiyoruz. Böyle şeyler bize enerji katıyor." açıklamasını yaptı.