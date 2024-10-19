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Spor

Mauro Icardi: Rekorları kırmaktan gurur duyuyorum

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Antalyaspor galibiyetinin ardından açıklamalar yaptı.

19 Ekim 2024 Cumartesi 21:38 - Güncelleme:
Mauro Icardi: Rekorları kırmaktan gurur duyuyorum
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Antalyaspor galibiyetinin ardından açıklamalar yaptı.

Mauro Icardi yaptığı açıklamada, "Galibiyetle dönmek önemliydi. Yolumuza galibiyetle devam etmek istiyorduk. Goller için, takımıma yardım ettiğim için mutluyum. Hocamızın bugün doğum günüydü, onu da kutluyorum." dedi.

Arjantinli yıldız, Kerem ve Yunus Akgün ile ilgili, "Şanslıyım. İlk senemden itibaren Kerem'le oynadım. Onun nasıl geliştiğini gördüm, yardımcı olduğuma da inanıyorum. Geçen sezon Barış'ta da patlama oldu. Yunus'ta da şu an gözüküyor. İhtiyacı olan her şeye sahip. Kerem ve Barış'tan sonra onda da patlama oldu. Ben de onlar için bir referans noktasıyım aslında. Onlarla birlikte oynuyor olmak benim için de bir gurur kaynağı." diye konuştu.

"REKORLARI BİLİYORUZ"

Mauro Icardi ayrıca, "Sezon başında her oyuncunun kendi hedefleri oluyor. Kim ne rekor kırmış biliyoruz. Bu attığım golle en çok gol atanlar arasında ilk 10'a girdim. İnsanlar bana burada çok iyi davranıyorlar. Taraftarımız çok iyi davranıyor. Biz de her gün çalışıyor, karşılığını alıyoruz. 2.5 senede yaptıklarımla birçok rekor kırdım, kırmaya da devam ediyorum, bununla da gurur duyuyorum." açıklamasını yaptı.

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