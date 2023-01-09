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Spor

Mauro Icardi sahalara golle döndü

Süper Lig'in 18. haftasın deplasmanda derbide Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray'da Mauro Icardi, sahalara golle döndü.

AA9 Ocak 2023 Pazartesi 00:47 - Güncelleme:
Mauro Icardi sahalara golle döndü
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Süper Lig'in 18. haftasında derbide Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-0 yendi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sakatlık sonrası sahalara döndüğü ilk maçında golünü attı.

Maçın 76. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna giren Icardi, 90+10. dakikada takımının 3. golünü kaydetti.

Beşiktaş derbisinde de 2 gol atan Arjantinli futbolcu, ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.

Sarı-kırmızılı takımın 30 Kasım'da yaptığı antrenmanda geçirdiği sakatlık sonrası adalesinde 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilen Icardi, ligde 3 maç aradan sonra formasına kavuştu.

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