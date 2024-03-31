İSTANBUL 25°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2024 Pazar / 20 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4113
  • EURO
    35,1999
  • ALTIN
    2327.74
  • BIST100
    9142.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Mauro Icardi şampiyonluk modunu açtı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ligde son 8 haftaya girerken şampiyonluk modunu açtı. Başarılı futbolcu atacağı gollerle takımını şampiyonluğa taşımayı hedefliyor.

Sabah31 Mart 2024 Pazar 13:54 - Güncelleme:
Mauro Icardi şampiyonluk modunu açtı
ABONE OL

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, geçen sezon son 9 haftada 13 golle şampiyonluğu getirmişti. Bu yıl da golleri sıralayan Arjantinli oyuncu, 20 golü geçtiği sezonlara bakıldığında mart, nisan ve mayıs aylarında attığı gollerle dikkat çekiyor.

2014-15, 2016- 17, 2017-18 ve 2022-23'te toplam 97 kez gol sevinci yaşayan Icardi, bunların 40'ını son üç ayda kaydetti. 97 golün yüzde 41'ini son düzlükte atan tecrübeli yıldız, bu sezon da son haftalarda açıldı.

Ligde attığı 17 golün 3'ünü bu sürede kaydeden Icardi, takımı yeniden şampiyonluğa taşımak istiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.