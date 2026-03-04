İSTANBUL 14°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2026 Çarşamba / 16 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9747
  • EURO
    51,1263
  • ALTIN
    7326.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mauro Icardi takımdan ayrılacak mı? Menajerinden iddialara jet cevap
Spor

Mauro Icardi takımdan ayrılacak mı? Menajerinden iddialara jet cevap

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız oyuncu Mauro Icardi hakkında transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor. Arjantin ekibi River Plate'nin başarılı golcünün peşinde olduğu iddia edildi. Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino söz konusu iddiaları yalanladı.

HABER MERKEZİ4 Mart 2026 Çarşamba 12:07 - Güncelleme:
Mauro Icardi takımdan ayrılacak mı? Menajerinden iddialara jet cevap
ABONE OL

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'yle ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Arjantinli yıldız için gündeme gelen son takım River Plate oldu.

ICARDI'NİN MENAJERİNDEN YALANLAMA

ESPN kaynaklı habere göre River Plate, Mauro Icardi'nin peşine düştü. Haberin yayılmasının ardından yıldız golcünün menajeri Elio Pino'dan açıklama geldi. Pino, söz konusu iddiaları yalanladı.

TyC Sports'a açıklamalar yapan Icardi'nin menajeri, "Bu yönde bana ulaşan herhangi bir telefon olmadı" ifadesini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkıp 1674 dakika süre alan Icardi, 15 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.