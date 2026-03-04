Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'yle ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Arjantinli yıldız için gündeme gelen son takım River Plate oldu.

ICARDI'NİN MENAJERİNDEN YALANLAMA

ESPN kaynaklı habere göre River Plate, Mauro Icardi'nin peşine düştü. Haberin yayılmasının ardından yıldız golcünün menajeri Elio Pino'dan açıklama geldi. Pino, söz konusu iddiaları yalanladı.

TyC Sports'a açıklamalar yapan Icardi'nin menajeri, "Bu yönde bana ulaşan herhangi bir telefon olmadı" ifadesini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkıp 1674 dakika süre alan Icardi, 15 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.