Mauro Icardi tarihe geçti

Galatasaray'da Mauro Icardi durmadan gollerine devam ediyor! Geldiği günden beri taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Ankara'da da durdurulamadı.

Sarı-kırmızılıların son 8 golünü atan Mauro Icardi, bu sezonki 22. golüne ulaştı.

GALATASARAY'DA BUNU YAPAN İLK İSİM

Mauro Icardi, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın üst üste 8 golünü atan ilk oyuncu olarak adını tarihe yazdırdı.

4. OYUNCU OLDU

Galatasaray'ın Fransa Ligi takımlarından Paris Saint Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulübün tarihinde 20 gol barajını geçen 4. yabancı futbolcu oldu.

Diğer 20 gol barajını geçen yabancı oyuncular şu şekilde:

1- Mario Jardel

2- Milan Baros

3- Bafetimbi Gomis

4- Mauro Icardi