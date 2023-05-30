Mauro Icardi tarihe geçti

Galatasaray'da Mauro Icardi durmadan gollerine devam ediyor! Geldiği günden beri taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Ankara'da da durdurulamadı.
Sarı-kırmızılıların son 8 golünü atan Mauro Icardi, bu sezonki 22. golüne ulaştı.
GALATASARAY'DA BUNU YAPAN İLK İSİM
Mauro Icardi, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın üst üste 8 golünü atan ilk oyuncu olarak adını tarihe yazdırdı.
4. OYUNCU OLDU
Galatasaray'ın Fransa Ligi takımlarından Paris Saint Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulübün tarihinde 20 gol barajını geçen 4. yabancı futbolcu oldu.
Diğer 20 gol barajını geçen yabancı oyuncular şu şekilde:
1- Mario Jardel
2- Milan Baros
3- Bafetimbi Gomis
4- Mauro Icardi