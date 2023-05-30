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Spor

Mauro Icardi tarihe geçti

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig tarihinde sarı-kırmızıların üst üste 8. golünü atan ilk oyuncu olarak adını tarihe yazdırdı.

30 Mayıs 2023 Salı 21:25 - Güncelleme:
Mauro Icardi tarihe geçti
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Galatasaray'da Mauro Icardi durmadan gollerine devam ediyor! Geldiği günden beri taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Ankara'da da durdurulamadı.

Sarı-kırmızılıların son 8 golünü atan Mauro Icardi, bu sezonki 22. golüne ulaştı.

GALATASARAY'DA BUNU YAPAN İLK İSİM

Mauro Icardi, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın üst üste 8 golünü atan ilk oyuncu olarak adını tarihe yazdırdı.

4. OYUNCU OLDU

Galatasaray'ın Fransa Ligi takımlarından Paris Saint Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulübün tarihinde 20 gol barajını geçen 4. yabancı futbolcu oldu.

Diğer 20 gol barajını geçen yabancı oyuncular şu şekilde:

1- Mario Jardel

2- Milan Baros

3- Bafetimbi Gomis

4- Mauro Icardi

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