Galatasaray, 22. hafta mücadelesinde Eyüpspor'u Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta konuk etti.

Sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi, 33 ve 48 ve 70. dakikalarda attığı gollerle hem maçın hem de stat tarihinin en özel anlarından birine imza attı.

STAT TARİHİNE GEÇTİ

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde attığı gollerle stat tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde etti. 47 gole ulaşan yıldız futbolcu, 44 golü bulunan Burak Yılmaz'ı geride bırakırken, 39 gollü Selçuk İnan ise listenin üçüncü sırasında yer aldı.

LİG PERFORMANSI

Tecrübeli forvet, Trendyol Süper Lig'de bu sezon çıktığı 21. maçta 13. golünü kaydetti.

OSIMHEN'DEN BİR İLK

Öte yandan mücadelede Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin gollerinde asist yapan Victor Osimhen, profesyonel kariyerinde ilk kez bir lig maçında iki asist yaptı.