İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2026 Cuma / 26 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7365
  • EURO
    51,9448
  • ALTIN
    7072.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mauro Icardi tarihe geçti! RAMS Park'ın en golcüsü...
Spor

Mauro Icardi tarihe geçti! RAMS Park'ın en golcüsü...

Mauro Icardi, Eyüpspor maçında attığı gollerle galibiyetin mimarı oldu. Arjantinli yıldız, RAMS Park tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

HABER MERKEZİ13 Şubat 2026 Cuma 21:20 - Güncelleme:
Mauro Icardi tarihe geçti! RAMS Park'ın en golcüsü...
ABONE OL

Galatasaray, 22. hafta mücadelesinde Eyüpspor'u Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta konuk etti.

Sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi, 33 ve 48 ve 70. dakikalarda attığı gollerle hem maçın hem de stat tarihinin en özel anlarından birine imza attı.

STAT TARİHİNE GEÇTİ

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde attığı gollerle stat tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde etti. 47 gole ulaşan yıldız futbolcu, 44 golü bulunan Burak Yılmaz'ı geride bırakırken, 39 gollü Selçuk İnan ise listenin üçüncü sırasında yer aldı.

LİG PERFORMANSI

Tecrübeli forvet, Trendyol Süper Lig'de bu sezon çıktığı 21. maçta 13. golünü kaydetti.

OSIMHEN'DEN BİR İLK

Öte yandan mücadelede Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin gollerinde asist yapan Victor Osimhen, profesyonel kariyerinde ilk kez bir lig maçında iki asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.