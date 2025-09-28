İSTANBUL 21°C / 15°C
Spor

Mauro Icardi ülkesinde gündem oldu! ''Durmak bilmeyen golcü''

Sakatlığının ardından harika bir geri dönüşe imza atan Arjantinli golcü Mauro Icardi ülkesinde gündem oldu. Bu sezon çıktığı 7 karşılaşmada 5 gol atan deneyimli forvet için Arjantin basını 'Durmak bilmeyen golcü. Mauro Icardi yılmadı, Galatasaray'a galibiyeti getiren golü topuğuyla attı' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

28 Eylül 2025 Pazar 09:23
Mauro Icardi ülkesinde gündem oldu! ''Durmak bilmeyen golcü''
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, uzun süreli sakatlığının ardından müthiş bir dönüş yaptı. Bu sezon çıktığı 7 karşılaşmada 5 gol atan Arjantinli futbolcu, ülkesinin basınında gündem oldu. İnfobae, "Durmak bilmeyen golcü. Mauro Icardi yılmadı, Galatasaray'a galibiyeti getiren golü topuğuyla attı" ifadelerini kullandı. Lanacion, 32 yaşındaki oyuncunun yaşadığı sakatlığa vurgu yaparak, "Futbol dışındaki talihsizliklerinin yanı sıra, Mauro Icardi, Türkiye Süper Ligi'nde durmak bilmeyen bir golcü. Rosario doğumlu forvet, Galatasaray'ın Alanyaspor'u 23. dakikada mükemmel bir vuruşla 1-0 yenmesini sağlayan golü attı. Beklenmedik bir teknik hareketti" diye yazdı.

ÖNEMİNİ GÖSTERMEYİ SÜRDÜRDÜ

0223 adlı haber sitesi ise "Medyada sıkça adı geçen Icardi, performansıyla takımdaki önemini göstermeye devam ediyor. Zorlu bir diz sakatlığından geri döndü ve gol atmaya devam ediyor" değerlendirmesini yaptı. Prensafutbol, "Ama lütfen... Ne gol, Mauro! Icardi ceza sahasına girdi ve topuğuyla Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında 1-0 kazanmasını sağladı" dedi. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynanan maçta sakatlanan Mauro Icardi, yaptığı geri dönüşle birlikte gündem oldu.

ÜST ÜSTE 4 MAÇ GOL ATTI

Bu sezon ligin ikinci haftasında oynanan Karagümrük mücadelesinde sonradan oyuna giren Mauro, 9 dakika sahada kalmasına rağmen attığı golle taraftarını selamladı. Sonrasında Kayserispor deplasmanında 18 dakika süre aldı ve skor katkısı veremedi. RAMS Park'ta oynanan Rizespor müsabakasında 23 dakika oynadı ve yine golünü attı. Eyüpspor mücadelesiyle bu sezon ilk kez ilk 11'e giren Icardi, bu maçı da boş geçmedi. Devamında Konyaspor filelerini sarsan Mauro, Alanyaspor mücadelesinde de 3 puanın mimarı olarak ligde üst üste 4 maçta da gol attı.

