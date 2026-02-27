İSTANBUL 6°C / 4°C
Mauro Icardi'de sözleşme düğümü! İtalya'dan yakın markaj

Galatasaray'da sezon sonunda kontratı bitecek Mauro Icardi'nin durumu belirsizliğini koruyor. Daha önce adı İtalyan ekibi Juventus ile anılan Icardi için bir çarpıcı gelişme daha yaşandı. Arjantinli golcünün Çizme'den teklif gelmesi halinde bunu değerlendirebileceği belirtildi.

27 Şubat 2026 Cuma 14:57
Mauro Icardi'de sözleşme düğümü! İtalya'dan yakın markaj
Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, İtalyan medyası tarafından da yakından takip ediliyor.

İTALYA'DA GÜNDEM OLDU

İtalyan basınından Tuttomercato, Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli yıldızın durumunu masaya yatırdı.

ÖNCELİĞİ GALATASARAY

Tuttomercato'da yer alan haberde, Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Icardi'nin, İstanbul'da mutlu olduğu ve kendisini iyi hissettiği belirtildi. Icardi, bu nedenle Galatasaray'dan gelecek yeni sözleşme teklifine öncelik verecek.

YENİ SÖZLEŞME VE MAAŞ

Mauro Icardi'nin Galatasaray'da yıllık 11 milyon euro kazandığı ve sarı-kırmızılı takımın, yaşı nedeniyle yeni sözleşmede bu rakamı aşağıya çekmek istediği belirtildi.

İTALYA'YI DEĞERLENDİREBİLİR

Icardi'ye İtalya'dan teklif gelmesi durumunda 32 yaşındaki golcünü bu teklifi de değerlendirebileceği kaydedildi. Arjantinli futbolcu için ara transfer döneminde Juventus da gündeme gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

GALATASARAY'IN PLANI

Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino ile daha önce yeni sözleşme konusunda görüşmelerde bulunan Galatasaray, Arjantinli yıldız konusunda nihai kararını sezon sonunda vermeyi planlıyor.

Galatasaray forması altında bu sezon 36 maçta süre bulan Mauro Icardi, 15 gol attı ve 2 asist yaptı.

