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Spor

Mauro Icardi'den Ali Koç'a gönderme!

Galatasaray'ın yıldız golcü Mauro Icardi, Hatayspor galibiyetinin ardından görüşlerini aktardı.

2 Nisan 2024 Salı 22:53 - Güncelleme:
Mauro Icardi'den Ali Koç'a gönderme!
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Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Icardi, "Önemli bir galibiyet. Çok iyi oynamadık ama rakipten iyiydik. Gol ve galibiyet için mutluyum. Seriye devam etmeliyiz" dedi.

Arjantinli golcü ayrıca, "Biz maç maç gidiyoruz. Maç önünde kulüp ve başkanımız hakkında bazı yorumlar yapılmış onları duyduk. Biz dürüst bir kulübüz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bize saldırı olduğu zaman cevap vermeliyiz diye düşünüyorum. İyi uyuyacağız diye düşünüyorum" diye konuştu.

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