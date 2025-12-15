Galatasaray'ın Arjantinli ikon golcüsü Mauro Icardi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

AYRILIK: "KİŞİSEL VE AİLEVİ SEBEPLER"

Sky Sports'tan Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Icardi'nin kişisel ve ailevi nedenlerden ötürü İstanbul'dan ayrılıp İtalya'ya gitmek istediği ve bunu da Galatasaray kulüp yönetimine bildirdiği iddia edildi.

MILAN KAPIYI KAPATTI

Haberin detayında, Milan'ın Icardi yarışından çekildiği de belirtildi. Bir aracının bu transferi gerçekleştirmek için büyük çaba göstermesine rağmen İtalyan devi, Icardi ile ilgilenmediğini kesin olarak bildirdi.

G.SARAY OCAK AYINDA SATABİLİR

Galatasaray'ın ise sezon ortasında ilgi çekici bir transfer teklifi gelmesi durumunda bunu değerlendirebileceği vurgulandı.

İTALYA'DAN İKİ TALİP VAR

Detayda, Fiorentina ve Genoa'nın Icardi ile ilgilendiği ve önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili gelişmelerin yaşanabileceğinin altı çizildi.

G.SARAY FORMASIYLA 69 GOL 22 ASİST

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki Arjantinli golcü, bu sezon oynadığı 15 lig maçında 8 gol attı. Icardi, Eylül 2022'den bu yana sarı kırmızılı forma altında ise 108 resmi maçta 69 gol atıp 22 asist yaptı.