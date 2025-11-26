İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2025 Çarşamba / 6 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4599
  • EURO
    49,1463
  • ALTIN
    5670.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mauro Icardi'den derbi mesajı! ''Pazartesi büyük gün, haydi Cimbom''
Spor

Mauro Icardi'den derbi mesajı! ''Pazartesi büyük gün, haydi Cimbom''

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında Union Saint Gilloise'ya 1-0 mağlup oldu. Kritik maçta 90 dakika sahada kalan sarı kırmızılıların Arjantinli yıldız Mauro Icardi'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Icardi yaptığı paylaşımda 'Günaydın Galatasaray ailesi. Konsantrasyon. Pazartesi günü büyük bir meydan okumamız var. Hadi Cimbom.' ifadelerini kullandı.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ26 Kasım 2025 Çarşamba 12:20 - Güncelleme:
Mauro Icardi'den derbi mesajı! ''Pazartesi büyük gün, haydi Cimbom''
ABONE OL

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Union Saint Gilloise'ya 1-0 mağlup oldu. Sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in yokluğunda Mauro Icardi mücadeleye ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı. Deneyimli golcünün karşılaşmadaki performansı ise eleştiri aldı.

Bu karşılaşmayı geride bırakan Icardi'den 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisi için paylaşım geldi. Arjantinli golcünün paylaşımı 10 dakikada 40 binin üzerinde beğeni aldı.

Icardi paylaşımında, "Günaydın Galatasaray ailesi. Konsantrasyon. Pazartesi günü büyük bir meydan okumamız var. Hadi Cimbom." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.