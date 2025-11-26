Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Union Saint Gilloise'ya 1-0 mağlup oldu. Sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in yokluğunda Mauro Icardi mücadeleye ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı. Deneyimli golcünün karşılaşmadaki performansı ise eleştiri aldı.
Bu karşılaşmayı geride bırakan Icardi'den 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisi için paylaşım geldi. Arjantinli golcünün paylaşımı 10 dakikada 40 binin üzerinde beğeni aldı.
Icardi paylaşımında, "Günaydın Galatasaray ailesi. Konsantrasyon. Pazartesi günü büyük bir meydan okumamız var. Hadi Cimbom." ifadelerini kullandı.