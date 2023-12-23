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Spor

Mauro Icardi'den derbi öncesi çarpıcı paylaşım!

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mauro Icardi, Fenerbahçe ile karşılaşacakları derbi öncesi sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

23 Aralık 2023 Cumartesi 22:02 - Güncelleme:
Mauro Icardi'den derbi öncesi çarpıcı paylaşım!
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Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'den derbi öncesi dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından geçen sezon Fenerbahçe'ye attığı gollerden sonra yaşadığı sevinçlerin fotoğraflarını paylaştı. Icardi bu paylaşımına ayrıca "Kum Saati" emojisi ekledi.

Galatasaraylı taraftarlar, Icardi'nin bu paylaşımına çok sayıda beğenide bulundu.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ise takım arkadaşı Icardi'nin paylaşımına "Taç ve güneş gözlüğü takan yüz" emojileri ile yorum yaptı.

Mauro Icardi'nin paylaştığı görseller:

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