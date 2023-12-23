Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'den derbi öncesi dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından geçen sezon Fenerbahçe'ye attığı gollerden sonra yaşadığı sevinçlerin fotoğraflarını paylaştı. Icardi bu paylaşımına ayrıca "Kum Saati" emojisi ekledi.

Galatasaraylı taraftarlar, Icardi'nin bu paylaşımına çok sayıda beğenide bulundu.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ise takım arkadaşı Icardi'nin paylaşımına "Taç ve güneş gözlüğü takan yüz" emojileri ile yorum yaptı.

Mauro Icardi'nin paylaştığı görseller: