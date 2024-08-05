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Spor

Mauro Icardi'den dikkat çeken paylaşım!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası yaptığı paylaşımla sosyal medyada dikkat çekti.

5 Ağustos 2024 Pazartesi 16:06 - Güncelleme:
Mauro Icardi'den dikkat çeken paylaşım!
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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya üzerinden çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaş maçına alınan 5-0'lık farklı skorun ardından ilk paylaşımını yapan Mauro Icardi, "Yeni bir haftaya, yeni hedefimize doğru başımız dik bir şekilde başlayalım. Hedef 25." ifadelerini kullandı.

Icardi'nin bu sözleri ile Galatasaray taraftarlarını ligin açılış maçına odaklanmasını istemesi, sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Icardi'nin paylaşımı sonrası Galatasaray taraftarları camianın toparlanması gerektiği yönünde paylaşımlarda bulundu.

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