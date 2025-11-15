İSTANBUL 17°C / 9°C
Mauro Icardi'den Galatasaray sözleri! ''Şu anda çok iyi durumdayız''

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ülkesine dönmeyi şimdilik düşünmediğini söyleyen Icardi, 'Galatasaray olarak şu anda çok iyi durumdayız.' dedi.

15 Kasım 2025 Cumartesi 12:36
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Arjantin'de bir TV programına konuk oldu. Yıldız oyuncu geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

"DÖNMEM İÇİN BİRKAÇ KEZ ARADILAR"

Arjantin'e dönüş ihtimaliyle ilgili konuşan Icardi, "Ben Newell'lıyım. Dönmem için birkaç kez aradılar. Ama daha vaktim var. Tüm hayatımı Avrupa'da kurdum." dedi.

"FEDAKARLIK"

Ünlü futbolcu, kazancı ve fedakârlıkları hakkında da konuştu. Icardi, "Bana 'paran var' diyorlar. Evet param var, ama onu ben kazanıyorum. Antrenman yapmak zorundayım, doğum günlerini kaçırıyorum, arkadaş partilerini kaçırıyorum... Bu büyük bir fedakârlık." ifadelerini kullandı.

"G.SARAY ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORDU"

Galatasaray'daki kariyerine dair de önemli sözler söyleyen Mauro Icardi, "Galatasaray'a imza attığımda zor bir dönemden geçiyorlardı. Attığım goller ve elbette takımımın performansıyla birlikte o yıl şampiyon olduk ve gidişatı tersine çevirdik. Her şeyi toparlama fırsatına sahip olmaktan mutluyum. Şu anda çok iyi durumdayız." ifadelerini kullandı.

