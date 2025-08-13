Galatasaray'ın bugünkü antrenmanı öncesinde sarı-kırmızılı takımın yıldızı Mauro Icardi soruları yanıtladı.

Yeni sezon ve kaptanlıkla ilgili Icardi, "Yeni sezona başlıyoruz ve mutluyuz. Yıllar sonra kaptanlık bandını Nando'dan devralmak büyük bir gurur. Bu kulüp kaptan olarak temsil edeceğim için çok mutluyum." dedi.

Sakatlığıyla ilgili son durumu paylaşan Arjantinli golcü, "Bir aydır takımla antrenmanlara çıkıyorum. En kısa sürede takımla ilk maçıma çıkmak ve destek olmak istiyorum. Bu sene birçok hedefimiz var. Tekrar şampiyon olmak ve bunu devam ettirmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Muslera ve Mertens'in ayrılıklarıyla ilgili, "Atmosfer olarak Muslera ve Mertens özlenecek oyuncular ancak yeni oyuncular da geliyor. Biz büyük bir aileyiz ve çok güzel bir atmosfer var. Şampiyonluğu getiren de buldu. Aile ortamı olması da başarıyı getiren faktörlerden biri." ifadelerini kullandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU CEVABI

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili soruya Icardi şu yanıtı verdi, "Kerem'le ilgili çok bir şey söyleyemem. Futbol bu. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Galatasaray için çok önemli bir insandı. Ona en iyi dileklerimi sunabilirim. Kariyerinde başarılar dilerim. Kariyeri ve milli takım için de bir artıysa herhangi bir şey yapabilir, kendi kararıdır."

Bu sezonki hedeflerle ilgili Icardi, "Kulübün amacı tabii ki kazanmaya devam etmek üst üste dördüncü kez şampiyon olmak. Bu büyük yolda devam etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde en iyisini yapmaya çalışacağız ve gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Evimizdeki maçlar çok özel olacak. Maç maç gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Victor Osimhen içinse Icardi, "Maalesef geçen sene birlikte oynadığımız maç sayısı çok az oldu. En önemlisi şampiyon olmaktı. Victor'un ve benim de ötemde antrenmanlarda yüksek performans gösteren ve dakika almak için mücadele eden birçok oyuncu var. Hep birlikte mücadele ederek galip geleceğiz. Gol kralı oldu geçen sene Victor, bu sene birlikte oynayacağız ve çok keyif alacağımızdan eminiz." ifadelerini kullandı.