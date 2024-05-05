İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2024 Pazar / 27 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,34
  • EURO
    34,879
  • ALTIN
    2393.53
  • BIST100
    10276.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mauro Icardi'den şampiyonluk ve Fenerbahçe sözleri!
Spor

Mauro Icardi'den şampiyonluk ve Fenerbahçe sözleri!

Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi, Sivasspor maçından sonra takımın şapmiyonluk şansı hakkında konuştu.

5 Mayıs 2024 Pazar 21:53 - Güncelleme:
Mauro Icardi'den şampiyonluk ve Fenerbahçe sözleri!
ABONE OL

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mauro Icardi, 6-1 kazandıkları Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE, SİVAS'A KARŞI ZORLANDI"

Sivasspor'un Fenerbahçe'yi zorladığına dikkat çeken Icardi, "Çok önemli bir maçtı. Zor bir rakip olduklarını, rakibimizi zorladıklarını biliyorduk. Ama evimizde iyi oynayacağımıza inanıyorduk. İstediğimiz sonuca ulaştık." dedi.

"ŞAMPİYONLUK ARTIK YAKIN"

Şampiyonluğa daha yakın olduklarını söyleyen Icardi, "Bir hafta önce de söylediğim gibi zor bir sezon. Ekimden beri yüzde yüz değilim. Her zaman takıma yardımcı olmak istiyorum. Mayıstayız ve şampiyonluk artık yakın. Orada olmak istiyorum. Takımı eksik bırakmak istemedim. Sakatlıklara rağmen oynamak istedim. Şu anda da çok yakın, çok az adım kaldı." ifadelerini kullandı.

"GOL ATMAK İSTİYORUM!"

Son olarak attığı gollere değinen Icardi, "Erden Bey'e ve ekibine teşekkür etmek istiyorum onlar sayesinde buraya geldim. Hırslı bir insanım, kazanmayı seviyorum. Gol atmak istiyorum. Taraftarımız bizi yalnız bırakmıyor. Onlar da bizi ikna ediyor nasıl oynamamız gerektiğine dair. Teşekkür olarak her zaman yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.