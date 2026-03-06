Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'nin geleceği, belirsizliğini koruyor. Adı İtalyan ve İspanyol ekipleriyle anılan Arjantinli yıldıza, ülkesinin takımlarından da talip var.

33 yaşındaki santrforun, River Plate ile görüştüğü iddia edildi. Gazeteci Gustavo Yarroch, "Çok önemli bir isim, dünya çapında bir statüye sahip olduğu için dikkatli olmak istiyorum, ancak burada sorduğunuzda kimse size bunun olmayacağını söylemiyor. Başkan (Stefano Di Carlo) bunu yalanlamadı. Bu bağlantının, bu temasın kopmadığını biliyorum" şeklinde konuştu. Arjantinli futbol efsanesi Oscar Ruggeri ise Icardi'nin River Plate'e yakışacağını belirtti. Ruggeri, "River için sevdiğim 9 numara o. Golcü ve aynı zamanda iyi oynuyor. Onu River'da istiyorum, işte o" dedi. Icardi, bu sezon 37 maçta 15 gol ve 2 asist yaptı.