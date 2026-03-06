İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2026 Cuma / 18 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0809
  • EURO
    51,2616
  • ALTIN
    7268.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mauro Icardi'den sürpriz hamle! Galatasaray'da beklenmedik gelişme
Spor

Mauro Icardi'den sürpriz hamle! Galatasaray'da beklenmedik gelişme

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauro Icardi'nin geleceğine dair yeni bir gelişme yaşandı. Arjantinli yıldızın River Plate ile temasa geçtiği öne sürüldü.

Akşam6 Mart 2026 Cuma 08:13 - Güncelleme:
Mauro Icardi'den sürpriz hamle! Galatasaray'da beklenmedik gelişme
ABONE OL

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'nin geleceği, belirsizliğini koruyor. Adı İtalyan ve İspanyol ekipleriyle anılan Arjantinli yıldıza, ülkesinin takımlarından da talip var.

33 yaşındaki santrforun, River Plate ile görüştüğü iddia edildi. Gazeteci Gustavo Yarroch, "Çok önemli bir isim, dünya çapında bir statüye sahip olduğu için dikkatli olmak istiyorum, ancak burada sorduğunuzda kimse size bunun olmayacağını söylemiyor. Başkan (Stefano Di Carlo) bunu yalanlamadı. Bu bağlantının, bu temasın kopmadığını biliyorum" şeklinde konuştu. Arjantinli futbol efsanesi Oscar Ruggeri ise Icardi'nin River Plate'e yakışacağını belirtti. Ruggeri, "River için sevdiğim 9 numara o. Golcü ve aynı zamanda iyi oynuyor. Onu River'da istiyorum, işte o" dedi. Icardi, bu sezon 37 maçta 15 gol ve 2 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.