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Spor

Mauro Icardi'den taraftarı heyecanlandıran paylaşım!

Mauro Icardi ve kulübü PSG ile anlaşma sağlayan Galatasaray, yıldız isim için gün sayarken Arjantinli futbolcu Instagram'dan dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

16 Temmuz 2023 Pazar 20:11 - Güncelleme:
Mauro Icardi'den taraftarı heyecanlandıran paylaşım!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da listenin 1 numaralı ismi olan Mauro Icardi için yeni bir gelişme yaşandı.

Hem Icardi ile hem de kulübü PSG ile anlaşma sağlayan Galatasaray, Icardi için gün sayarken yıldız oyuncu Instagram'dan çarpıcı bir paylaşım yaptı.

ASLAN EMOJİSİ KULLANDI

Eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile bir fotoğraf paylaştı. Icardi'nin bu paylaşımında emoji olarak kırmızı kalp ve aslan kullanması Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

GEÇEN YIL NE YAPTI?

Galatasaray'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 30 yaşındaki futbolcu, çıktığı 26 maçta 23 gol attı ve 8 asist yaptı.

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