Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda kontratı bitecek olan yıldız golcü ile yeni sözleşme için henüz temas kurmadı. Arjantin basınından gazeteci Gustavo Mendez, konuyla ilgili oyuncunun menajeri Pino ile yaptığı görüşmeyi anlattı. La Manana con Moria adlı programda konuşan Mendez'e göre; Galatasaray ile ilişkisi neredeyse kopma noktasına gelen Mauro Icardi, kariyerindeki bir sonraki adımı değerlendirmeye başladı. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin şu aşamada masasında somut bir teklif yok ve Avrupa'da kariyerine devam edip etmeyeceği belirsiz.

KULÜPLE İLİŞKİSİ KOPMUŞ DURUMDA

Icardi her ne kadar sosyal medya üzerinden Galatasaray ile olan bağına dair mesajlar paylaşsa da, kulüp içinde ilişkinin büyük ölçüde koptuğu ve ayrılığın kaçınılmaz olduğu öne sürülüyor. Menajer Elio Latterio Pino'nun son dönemde verdiği sinyaller de bu yöndeki spekülasyonları artırdı. Aktarılan bilgilere göre Icardi, daha önce önemli başarılar elde ettiği büyük bir kulübe geri dönme ihtimali üzerinde duruyor. Menajerinin sosyal medya paylaşımları, gözlerin Inter'e çevrilmesine neden oldu. Arjantinli süper yıldız, Inter formasıyla İtalya'da uzun süre dikkat çeken bir performans sergilemişti.

G.SARAY MASAYA OTURACAK

Gustavo Mendez, programda Latterio Pino ile yaptığı görüşmeden şu ifadeleri paylaştı: "Şu anda Galatasaray ile görüşmüyorum." Mendez ayrıca menajerin, "Öncelik takım, maaş ve yaşamak için sakin bir ortam" dediğini aktardı. Programın sonunda Mendez, İtalya ihtimalini güçlendiren bir detayı daha paylaştı: "Mauro Milano'da yaşamak istiyor, orası onun için ilk evi." Şimdi gözler, Icardi'nin İtalya futboluna olası dönüşünün gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine çevrildi. Öte yandan Icardi'nin sevgilisi China Suarez'in, İspanya'da yaşamak istediği iddialar arasında. Galatasaray'ın da oyuncuyla masaya oturması bekleniyor.