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Spor

Mauro Icardi'nin istediği maaş ortaya çıktı

Galatasaray ile Mauro Icardi arasındaki transfer görüşmelerinde, Arjantinli oyuncu istediği rakamı sarı kırmızılı kulübe iletti.

27 Haziran 2023 Salı 14:05 - Güncelleme:
Mauro Icardi'nin istediği maaş ortaya çıktı
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ICARDI, SUUDİLER'İ GERİ ÇEVİRDİ

Mauro Icardi'ye bir Suudi Arabistan kulübü, bonuslar hariç yıllık net 25 milyon euro maaş teklifi yaptı. Şu an PSG'den aldığı 9 milyon euro'nun tam 2.5 katı teklif edilmesine karşın Icardi, bu teklifi geri çevirdi.

WANDA'YA SÖYLEDİ: "G.SARAY!"

Suudiler'in önerdiği rakamın yarısından bile azına Avrupa'da kalma kararı alan Mauro Icardi, ilk tercihinin Galatasaray olduğunu hem temsilcilerine hem de menajerliğini yapan eşi Wanda Nara'ya iletti. Wanda Nara da Icardi'nin bu kararına destek oldu ve Avrupa'da kalma isteğini onayladı.

10 MİLYON EURO CİVARI MAAŞ İSTEDİ

Ancak, Mauro Icardi'nin menajerliğini yürüten eşi Wanda Nara 10 milyon euro bandında bir maaş istediklerini Galatasaray'a iletti.

6'NIN ÜZERİ SPONSORLARLA

Finansal Fair Play kuralları gereği kısıtları olan Galatasaray'ın Mauro Icardi'ye 6 milyon euro civarında bir teklif yapabileceği öğrenildi. Bu ücretin geri kalanı sponsorluklarla halletme planı yaptı. Bazı sponsor firmalarla, Icardi'nin transferi için anlaşmalar tamamlanmak üzere...

İSTEDİĞİ PARA SUNULACAK

Daha önce 7.5 milyon euro'luk bir teklif yapan Galatasaray, böylece Icardi'ye 10 milyon euro civarında bir teklif sunacak.

SON NOKTA PSG İLE PAZARLIK

Galatasaray, Icardi ile el sıkıştıktan sonra rotasını Paris Saint-Germain'e çevirecek ve bonservis pazarlığı yapacak.

ERDEN TİMUR NE DEMİŞTİ?

"Çok iyi bir teklif yapıldı ama Avrupa'da özellikle de bizde kalmak istiyor. Ama Suudiler şu anda bütün dünyada transfer piyasasını kilitlediler. Bakın, Avrupa'da da herkes bekliyor. Suudilerin rakamlar delirmiş. Menajerlerin gözü orada ama Icardi gerçekten çok ahlaklı bir adam ve hâlâ Suudilere evet dememekte direniyor. Şöyle diyeyim, bizim 1'imiz Suudilerin 3'ünden daha geçerli Icardi için. Ama Suudi parası ciddi sorun olmaya başladı."

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