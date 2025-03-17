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  • Mauro Icardi'ye 2 ülkeden 7 talip! Transfer için kararı bekleniyor
Spor

Mauro Icardi'ye 2 ülkeden 7 talip! Transfer için kararı bekleniyor

Tottenham Hotspur maçında sakatlanarak sezonu kapatan 32 yaşındaki başarılı golcü Mauro Icardi'nin talipleri artmaya devam ediyor. Fiorentina, Atalanta, Napoli, Roma, Real Sociedad, Girona ve Villarreal'in ilgilendiği oyuncunun transfer için kararı bekleniyor. İşte detaylar...

AKŞAM17 Mart 2025 Pazartesi 09:21 - Güncelleme:
Mauro Icardi'ye 2 ülkeden 7 talip! Transfer için kararı bekleniyor
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Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasına rağmen Mauro Icardi'nin talipleri artmaya devam ediyor. İtalya Serie A ve İspanya La Liga'dan toplam 7 takım, Arjantinli forvetle yakından ilgileniyor. Fiorentina, Atalanta, Napoli, Roma, Real Sociedad, Girona ve Villarreal, 32 yaşındaki golcüyü radarına almış durumda. Bu ekipler deneyimli ismin sağlık durumunu yakından takip ediyor. Kulüplerin kısa süre içinde hem Galatasaray ile hem de Mauro Icardi'nin menajeriyle temasa geçmesi bekleniyor.

HENÜZ NET KARARINI VERMİŞ DEĞİL!..

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham Hotspur maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi, tedavisini ülkesi Arjantin'de devam ediyor. Arjantinli oyuncu özel hayatında da bazı sıkıntılar yaşıyor. Eşi Wanda Nara ile ayrılan 32 yaşındaki forvetin yeni sevgilisi China Suarez... Suarez'in 2025 yılı için gerçekleştirmesi gereken birkaç projesi var ve bunların birçoğu İspanya'da bulunuyor. Mauro Icardi ise kariyerine nasıl devam edeceği konusunda henüz net bir karar vermiş değil. Arjantinli tecrübeli oyuncu, tedavisine aralıksız bir şekilde devam ediyor.

87 KARŞILAŞMADA 61 GOL VE 22 ASİST

Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılı formayı 87 karşılaşmada giydi. Arjantinli forvet bu süre içinde 61 gol, 22 asistlik harika bir performans sergiledi. Deneyimli ismin Cim-Bom ile olan sözleşmesi ise 2026 yılının haziran ayında bitiyor. Icardi'nin Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 13 milyon euro... 2018 yılında başarılı oyuncunun piyasa değeri 100 milyon euroya kadar çıkmıştı. Kariyerinde Inter, PSG, Sampdoria gibi takımlarda oynayan Icardi için toplam 73 milyon 330 bin euroluk bonservis ödemesi yapıldı.

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