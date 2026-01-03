İSTANBUL 14°C / 13°C
  Mauro Icardi'ye bir talip daha! Resmen duyurdular
Spor

Mauro Icardi'ye bir talip daha! Resmen duyurdular

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauro Icardi için dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico Mineiro, Arjantinli golcüyü markajına aldı. İşte ayrıntılar...

3 Ocak 2026 Cumartesi 11:52
Mauro Icardi'ye bir talip daha! Resmen duyurdular
Galatasaray'da ara transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte kadro planlamasına dair önemli gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte yeni transferlerin yanı sıra, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncuların geleceği de merak konusu.

Bu isimlerin başında Mauro Icardi geliyor. Arjantinli golcünün Galatasaray'da kariyerine devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmazken, yıldız futbolcu için yurt dışından dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Serie A ekiplerinden Atletico Mineiro, Mauro Icardi için Galatasaray'dan bilgi aldı.

Sarı-kırmızılı kulübün tecrübeli forvet için 9,5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü.

PİYASA DEĞERİ VE PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla bu sezon 23 resmi maçta 9 gol kaydetti.

Tecrübeli golcünün performansı ve sözleşme durumu, ara transfer döneminde Galatasaray yönetiminin alacağı kararları daha da kritik hale getiriyor.

