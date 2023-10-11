İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2023 Çarşamba / 27 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,735
  • EURO
    29,4564
  • ALTIN
    1662.09
  • BIST100
    8504.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mauro Icardi'ye sürpriz talip! İspanyol ekibi listesine ekledi
Spor

Mauro Icardi'ye sürpriz talip! İspanyol ekibi listesine ekledi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi performansıyla birçok Avrupa kulübünü büyülemeye devam ediyor. 30 yaşındaki deneyimli golcüye İspanya'dan sürpriz talip çıktı. İşte detaylar...

11 Ekim 2023 Çarşamba 09:27 - Güncelleme:
Mauro Icardi'ye sürpriz talip! İspanyol ekibi listesine ekledi
ABONE OL

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde birçok Avrupa devini peşine takan Mauro Icardi, performansıyla kulüplerin transfer listelerine girmeye devam ediyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; İspanya ekiplerinden Real Betis, 30 yaşındaki golcüyü yakından takip ediyor.

"LİSTEYE ALDILAR"

Calciomercatonews adlı internet sitesinde bulunan haberde Icardi için şu ifadeler kullanıldı: "Icardi, Türkiye'de gol üstüne gol atmaya devam ediyor ve bir kez daha önde gelen kulüplerin ilgisini çekiyor. Real Betis, gelecek sezon için onu listeye aldı. Mauro Icardi, Real Betis'in gol ve asist garantisi olacak."

DEVRE ARASINDA TEKLİF

İspanyol ekibinin Arjantinli oyuncu için devre arasında sarı kırmızılı takımın kapısını çalması bekleniyor.

Mauro Icardi ile Galatasaray öncesi birçok Arap ekibi de ilgilenmiş ancak o tercihini Galatasaray'dan yana kullanmıştı.

G.SARAY RAKAMLARI

30 yaşındaki oyuncu, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 14 maça çıktı ve 12 gol, 2 asist yapma başarısı gösterdi. Galatasaray'da toplamda ise 40 maça çıkan Arjantinli, 35 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.