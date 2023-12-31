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Spor

Mavericks, Doncic'in 39 sayısıyla galip

NBA ekibi Dallas Mavericks, rakibi Golden State Warriors'ı 132-122'lik skorla mağlup etti.

AA31 Aralık 2023 Pazar 10:24 - Güncelleme:
Mavericks, Doncic'in 39 sayısıyla galip
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, Golden State Warriors'ı 132-122 mağlup etti.

NBA'de normal sezona 6 maçla devam edildi. Mavericks, deplasmanda Warriors'ı 10 sayı farkla yendi.

Maçı kazanan Mavericks'te Luka Doncic, 39 sayı, 10 asist ve 8 ribaunt kaydetti.

Warriors'ta Stephen Curry 25, Chris Paul ise 24 sayı atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

FURKAN'DAN 2 SAYI

Chicago Bulls, konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 105-92 mağlup etti. 76ers'ta sakatlığı nedeniyle yıldız oyuncu Joel Embiid süre alamadı.

Bulls'ta DeMar DeRozan 24 sayı, Coby White ise 20 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı.

Philadelphia 76ers'ta ise Tyrese Maxey, 20 sayı kaydetmesine rağmen mağlubiyeti önleyemedi.

76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 2 dakika 17 saniye süre aldığı maçta 2 sayılık katkı verdi.

SONUÇLAR:

Utah Jazz-Miami Heat: 117-109

Detroit Pistons-Toronto Raptors: 129-127

Indiana Pacers-New York Knicks: 140-126

Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 105-92

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 108-106

Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 122-132

  • Dallas Mavericks
  • Golden State Warriors

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