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Spor

Mavericks, lider Timberwolves'u devirdi

NBA ekibi Dallas Mavericks, sahasında Batı Konferansı lideri Minnesota Timberwolves'u 115-108 mağlup etti.

AA8 Ocak 2024 Pazartesi 10:52 - Güncelleme:
Mavericks, lider Timberwolves'u devirdi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, sahasında Batı Konferansı lideri Minnesota Timberwolves'u 115-108 mağlup etti.

NBA'de normal sezona 7 maçla devam edildi. Mavericks, Kyrie Irving ve Luka Doncic ikilisinin 69 sayı attığı maçta Timberwolves'u yenerek sezonun 22. galibiyetini aldı.

Kyrie Irving 35 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, Luka Doncic ise 34 sayı, 6 ribaunt ve 8 asistlik performans sergiledi.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 36 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, Karl-Anthony Towns 24 sayı, 7 ribaunt ve 1 asistle oynadı.

LAKERS, LEBRON JAMES İLE KAZANDI

Los Angeles Lakers, all-star yıldızı LeBron James'in öne çıktığı maçta Los Angeles Clippers'ı 106-103 mağlup etti.

Mücadelenin en skorer ismi olan James 25 sayı, 8 ribaunt ve 7 asist, Anthony Davis 22 sayı, 10 ribaunt ve 1 asistle galibiyete katkı verdi.

Clippers'ta Paul George ve Ivica Zubac'ın 22'şer, Kawhi Leonard ve James Harden'ın 15'er sayılık katkıları mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR

Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 100-133

Orlando Magic-Atlanta Hawks: 117-110

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 115-108

Denver Nuggets-Detroit Pistons: 131-114

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 115-121

Golden State Warriors-Toronto Raptors: 118-133

Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers: 106-103

  • Dallas Mavericks
  • Minnesota Timberwolves

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