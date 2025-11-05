Max Dowman, Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç futbolcu oldu!

Max Dowman, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. Arsenal deplasmanda Slavia Prag'ı 3-0 yendiği karşılaşmada yeni bir yıldız adayını dünya futboluna sundu.

İngiliz ekibinin altyapısından yetişen Max Dowman, 72'inci dakikada oyuna girerek, 15 yıl 307 günle Devler Ligi'nde forma giyen en genç oyuncu ünvanının yeni sahibi oldu.

Bu rekor daha önce 16 yıl 18 günle Borussia Dortmund'dan Youssoufa Moukoko'ya aitti.

Bu sezon A takımda şans bulmaya başlayan Max Dowman, ofansif bir oyuncu olmasına karşın Slavia Prag karşısında girdiği 6 ikili mücadelenin 4'ünü kazandı.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta maçın ardından yaptığı açıklama, " Max Dowman oyuna girer girmez cesur bir şekilde pozisyonlar hazırlamaya çalıştı. Top hakimiyeti ve doğru karar verme yeteneğiyle artık hücum hattında çok iyi yeni bir oyuncumuz var." dedi.

Max Dowman bu sezon Arsenal'da 5 maçta forma giydi. Yeni yıldız adayı 29 Ekim'de İngiltere Lig Kupası'nda Brighton'u 2-0 yendikleri maçta, on birde başlayan en genç Arsenal oyuncusu olarak adından söz ettirmişti.

Max Dowman, aynı zamanda takım arkadaşı Ethan Nwaneri'nin ardından Premier Lig'de forma giyen en genç ikinci isim olarak kayıtlara geçti.

Arsenal'in yeni yıldız adayı ayrıca 17 yaş altı ve 19 yaş altı İngiltere Milli Takımlarında gol atan en genç oyuncu rekorlarını elinde bulunduruyor.