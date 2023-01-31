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Spor

Max Gradel bu sezon 8. kez ağları sarstı

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 3-0 yenen Sivasspor'da Max Gradel, bu sezonki 8. golünü attı.

IHA31 Ocak 2023 Salı 19:41 - Güncelleme:
Max Gradel bu sezon 8. kez ağları sarstı
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DG Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Max Gradel, Alanyaspor maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 8'e yükseltti.

Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşan Sivasspor'da Max Gradel, müsabakanın 50. dakikasında topu ağlarla buluşturdu. Deneyimli oyuncu böylece bu sezonki 8. golünü kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan Gradel, golden sonra sevinç yaşadı.

33 yaşındaki oyuncu, bu sezon UEFA Avrupa Ligi, Süper Kupa ve Süper Lig olmak üzere 30 maçta görev aldı. 7 kez sarı kart gören Gradel, 5 kez de asist yaptı. Fildişi Sahilli oyuncu kırmızı-beyazlı forma altında 2 bin 317 dakikada oyunda kaldı.

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