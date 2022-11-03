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Spor

Max Gradel gol sayısını 5'e yükseltti

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu son maçında Slavia Prag ile 1-1 berabere kalan Sivasspor'da Max Gradel bu sezonki gol sayısını 5'e yükseltti.

IHA3 Kasım 2022 Perşembe 23:16 - Güncelleme:
Max Gradel gol sayısını 5'e yükseltti
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Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Max Gradel, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynanan maçta attığı golle bu sezonki gol sayısını 5'e çıkarttı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun 6. haftasında Çekya ekibi Slavia Prag ile deplasmanda karşılaşan Sivasspor'da takımın 1 golü futbolcu Max Gradel'den geldi. Maçın 28. dakikasında Gradel, penaltıdan topu ağlara gönderdi. Gradel attığı golün ardından arkadaşları ile sevinç yaşadı.

Fildişi Sahilli 34 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 5 yaptı. Gradel 5 golün 2'sini Spor Toto Süper Lig'de attı.

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