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Spor

Max Gradel: İkinci kez kazanmak harika ve büyük başarı olur

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Sivasspor'un Fildişili orta saha oyuncusu Max Gradel maç sonu açıklamalarda bulundu.

3 Mayıs 2023 Çarşamba 23:51 - Güncelleme:
Max Gradel: İkinci kez kazanmak harika ve büyük başarı olur
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Sivasspor'un yıldız isimlerinden Max Gradel, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Gradel, ilk maçta kendi sahalarında istedikleri skoru alamadıklarını belirterek "Çok zor bir maçtı. Bazı şanslar yakaladık, elimizden gelenin en iyisini sergiledik. Fenerbahçe çok güçlü. Onlara karşı dirayetli oynadık. Önemli olan ikinci maç. O maçı kazanmak istiyoruz." sözlerini kullandı.

Geçen sene olduğu gibi bu yıl da kupayı almak istediklerini belirten Gradel, "Kupanın hayalini kurmak bile güzel. Geçen sene kimse kupayı kazanabileceğimizi düşünmüyordu ama bunu başardık. Hayal etmek güzeldir. İkinci kez kazanmak harika ve büyük başarı olur. Bunu istiyoruz, hayal ediyoruz." diyerek açıklamalarını tamamladı.

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