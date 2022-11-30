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Spor

Max Gradel, Sivasspor'un Antalya kampına katıldı

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdüren Sivasspor'da, tecrübeli oyuncu Max Gradel2de kampa katıldı.

IHA30 Kasım 2022 Çarşamba 19:34 - Güncelleme:
Max Gradel, Sivasspor'un Antalya kampına katıldı
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Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek'te çalışmalarını sürdüren Sivasspor bugün akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Yiğidolar'ın tecrübeli oyuncusu Max Gradel de kampa katıldı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 17.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Antalya kampına katılan Max Gradel ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Kampın beşinci gününü çift antrenmanla tamamlayan Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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