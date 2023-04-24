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Spor

Max Gradel, Süper Lig'deki 9. golünü kaydetti

Sivasspor'un başarılı futbolcusu Max Gradel, Antalyaspor maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 9'a yükseltti.

IHA24 Nisan 2023 Pazartesi 23:41 - Güncelleme:
Max Gradel, Süper Lig'deki 9. golünü kaydetti
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DG Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Max Gradel, Antalyaspor maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 9'a yükseltti.

Süper Lig'de Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Sivasspor'da Max Gradel, müsabakanın 22. dakikasında penaltıdan topu ağlarla buluşturdu. Deneyimli oyuncu böylece bu sezonki 9. golünü kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan Gradel, golden sonra sevinç yaşadı.

35 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, bu sezon UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Süper Kupa, Türkiye Kupası ve Süper Lig olmak üzere 38 maçta görev aldı. 9 kez sarı kart gören Gradel, 2 kez de kırmızı kart gördü. Gradel kırmızı-beyazlı forma altında 2 bin 876 dakikada oyunda kaldı.

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