Max Gradel ve Samba Camara takımdan ayrı çalıştı

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 4 Ocak Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Arabam.com Konyaspor karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sakatlıkları bulunan Max Gradel ve Samba Camara ise takımdan ayrı koştu.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.