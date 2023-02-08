Max Gradel'den deprem bölgesine 20 bin avroluk yardım

Depremzedeler içim hem maddi hem de malzeme yardımı için adeta seferber olundu. Çeşitli yardım dernekleri ve kulüplerin kampanyalarına katılan federasyonlar ve futbolcular depremzedeler için harekete geçti. Bir destek de Sivassporlu futbolcu Max Gradel'den geldi. Gradel depremzedeler için 20 bin avro bağış yaptı.

Fildişi Sahilli futbolcu ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet diledi. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı"

"Türkiye ve Suriye'de dramatik depremler yaşandı. Binlerce kişi öldü. Bu ülkelerdeki kız ve erkek kardeşlerimize dua ediyorum. Vefat eden kişilere saygımı gönderiyorum. Ailelerine merhamet diliyorum. Yaralılar için destek istiyorum. Desteğiniz ve aramalarınız için teşekkür ederim."