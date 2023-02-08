İSTANBUL 4°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2023 Çarşamba / 18 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8323
  • EURO
    20,213
  • ALTIN
    1136.94
  • BIST100
    4186.01
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Max Gradel'den deprem bölgesine 20 bin avroluk yardım
Spor

Max Gradel'den deprem bölgesine 20 bin avroluk yardım

Depremi sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken, DG Sivasspor'da forma giyen Max Gradel'den depremzedeler için destek geldi.

IHA8 Şubat 2023 Çarşamba 16:42 - Güncelleme:
Max Gradel'den deprem bölgesine 20 bin avroluk yardım
ABONE OL

Depremzedeler içim hem maddi hem de malzeme yardımı için adeta seferber olundu. Çeşitli yardım dernekleri ve kulüplerin kampanyalarına katılan federasyonlar ve futbolcular depremzedeler için harekete geçti. Bir destek de Sivassporlu futbolcu Max Gradel'den geldi. Gradel depremzedeler için 20 bin avro bağış yaptı.

Fildişi Sahilli futbolcu ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet diledi. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı"

"Türkiye ve Suriye'de dramatik depremler yaşandı. Binlerce kişi öldü. Bu ülkelerdeki kız ve erkek kardeşlerimize dua ediyorum. Vefat eden kişilere saygımı gönderiyorum. Ailelerine merhamet diliyorum. Yaralılar için destek istiyorum. Desteğiniz ve aramalarınız için teşekkür ederim."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.