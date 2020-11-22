Max Kruse 3 puanı getirdi, rekoru kaçırdı

Union Berlin'in gollerini; 27'te Taiwo Awoni'yi ve 72'de kaçırdığı penaltıyı tamamlayan Max Kruse kaydetti.
PENALTIYI KAÇIRDI
Almanya'da kullandığı 16 penaltının 16'sını da atarak Hans-Joachim Abel'in rekorunu egale eden Max Kruse, rekoru tek başına ele geçirme fırsatını değerlendiremedi.
72'de topun başına geçen yıldız orta saha, penaltı atışından yararlanamazken, kaleciden dönen topu ağlarla buluşturdu.
Kruse, takımına 3 puanı getiren golü atsa da rekoru tek başına eline geçiremedi.
Union Berlin formasıyla Kruse, 8 maçta 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.