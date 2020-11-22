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Spor

Max Kruse 3 puanı getirdi, rekoru kaçırdı

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Max Kruse'nin gol attığı maçta Union Berlin, Köln'ü 2-1 mağlup etmeyi başardı.

22 Kasım 2020 Pazar 23:14 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 23:14
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Union Berlin'in gollerini; 27'te Taiwo Awoni'yi ve 72'de kaçırdığı penaltıyı tamamlayan Max Kruse kaydetti.

PENALTIYI KAÇIRDI

Almanya'da kullandığı 16 penaltının 16'sını da atarak Hans-Joachim Abel'in rekorunu egale eden Max Kruse, rekoru tek başına ele geçirme fırsatını değerlendiremedi.

72'de topun başına geçen yıldız orta saha, penaltı atışından yararlanamazken, kaleciden dönen topu ağlarla buluşturdu.

Kruse, takımına 3 puanı getiren golü atsa da rekoru tek başına eline geçiremedi.

Union Berlin formasıyla Kruse, 8 maçta 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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