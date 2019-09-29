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Max Kruse bizden biri

Fenerli yıldızın, Galatasaray derbisinde milli marşı okumak için günde yaklaşık 2 saat çalıştığı ortaya çıktı. Türk kültürüyle yakından ilgilenen Max Kruse, dil konusunda kendisini daha da geliştirmek istediğini söyledi.

  • Star Spor
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GALATASARAY derbisinde İstiklal Marşı’nı okuyarak tüm Türkiye’nin takdirini kazanan Max Kruse’nin bu işi kısa zamanda nasıl başardığının sırrı aralandı. F.Bahçe’nin sezon başı transfer ettiği 31 yaşındaki Alman yıldız, gittiği ülkelerin kültürlerini çok merak ettiğinden İstiklal Marşı’nı öğrenmek için ilk olarak Türk menajeri Ersin Akan’dan yardımcı olmasını istedi.

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Kruse kendisine tutulan bir Türkçe hocasıyla genellikle günleri 2 saate yakın bir çalışma ile hem Türkçe öğreniyor hem de İstiklal Marşı’nın videolarını izliyor. Kısa zamanda büyük ilerleme kaydeden Alman futbolcu, Türk Telekom’daki derbide Türk Milli Marşı’nı okuyarak arkadaşlarına eşlik edecek düzeye geldi. Max Kruse, fırsat buldukça da başta Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı, Ayasofya, Eminönü gibi yerleri geziyor.

OYNADIĞINIZ ÜLKEYE SAYGI GEREKİR

Fenerli futbolcu, Galatasaray derbisinde İstiklal Marşı’nın okuması konusuyla ilgili olarak aldığı tepkilerin kendisini çok memnun ettiğini belirterek, “Geldiğim ilk günden beri söylüyorum, dil konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Oynadığınız ülkeye karşı saygı duymanız önemli. Ülkeye ait hissetmek için İstiklal Marşı’nı öğreniyorum. Türkçe konusunda da kendimi geliştirmeye çalışıyorum” ifadelerine yer verdi.

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