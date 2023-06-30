Max Kruse Bundesliga 2. Lig'de

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Kruse ile 2023-2024 sezonu için sözleşme imzalandığı duyuruldu.

"BAŞARIYA AÇIM"

35 yaşındaki Max Kruse, Paderborn'a transferiyle ilgili yaptığı açıklamada "Görüşmelerimiz başından beri çok iyiydi ve beni ikna etti. Çok fazla konuşmak istemiyorum, performansımı sahaya yansıtacağım. Söylenecek 3 şey var: Gerçekten futbolla ilgileniyorum, başarıya açım ve Paderborn ile atak yapmak istiyorum." diye konuştu.

"TECRÜBESİ BİZE YARDIMCI OLACAK"

Paderborn Spor Genel Müdürü Benjamin Weber ise Kruse'nin transferini "Max'in futbol nitelikleri ve gol içgüdüsü tartışılmaz. Liderlik gücü ve ulusal ve uluslararası düzeydeki tecrübesiyle de bize çok yardımcı olacak" ifadelerini kullanarak yorumladı.

KASIM AYINDAN BU YANA BOŞTAYDI

Son olarak Wolfsburg forması giyen Max Kruse, 2022 kasım ayından bu yana boştaydı.