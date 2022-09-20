Max Kruse depremi! Kadro dışı...

Fanatik'in haberine göre; Ağustos 2020'de Fenerbahçe 'den olaylı şekilde ayrılan Max Kruse, Union Berlin'deki performansı sonrası döndüğü eski takımı Wolfsburg'da da bir krize neden olmuş durumda. Ocak 2022'de 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Wolfsburg'a gelen Alman oyuncu, teknik direktör Niko Kovac tarafından kadro dışı bırakıldı.

KRİZ BÜYÜYOR

Wolfsburg, Bundesliga'da bu sezon çıktığı 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilmiş durumda. Niko Kovac, sonuçlardan kaynaklı üzerinde büyük baskı hissederken Max Kruse'nin kadro dışı bırakılması da bir başka kriz maddesi olarak dikkat çekiyor.

Ridle Baku, Kruse'nin kadro dışı kalmasının herkes için sürpriz olduğunu belirtirken Niko Kovac, konunun sürekli medyada tartışılır olmasından rahatsız. Nitekim takım kaptanı Maximilian Arnold da konuya ilişkin tepkisini gösterdi.

Union Berlin'e 2-0 kaybedilen maç sonrası açıklamalarda bulunan Arnold, "Herkes Max Kruse'nin sahip olduğu nitelikleri biliyor. Fakat sahip olmadığı niteliklerin de herkes farkında" ifadelerini kullandı.

TAKIM ARKADAŞLARI DA RAHATSIZ

Maximilian Arnold'ın Max Kruse'ye ilişkin yaptığı açıklamanın ucu açık kalsa da konuya ilişkin Alman basınının çıkarımları dikkat çekiyor. Bild'in haberine göre Arnold, kumar tutkusu olan Kruse'nin antrenman performansının veya antrenmandaki motivasyonunun eksikliğine dikkat çekiyor.

KULÜPTEN AYRILMASI BEKLENİYOR

Wolfsburg'da Max Kruse'nin gündem olan durumu için çözüm aranıyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde sözleşme feshine ilişkin görüşmelerin gerçekleştirileceği belirtilmekte. Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Alman oyuncunun serbest bırakılması bekleniyor.

KAPTAN OLAYA EL KOYDU

Max Kruse'nin kadro dışı kalması konusunda görüşlerini paylaşan Maximilian Arnold, konunun gündemdeki yerine ilişkin de tepkisini gösterdi. Yaptığı açıklamada Wolfsburg'un kaptanı, "Sanki Wolfsburg sadece Max Kruse'den oluşuyordu. Konuyu biraz hafifletmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.