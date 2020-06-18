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Spor

Max Kruse Fenerbahçe'den ayrıldı

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, sarı lacivertli kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

18 Haziran 2020 Perşembe 17:37 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 17:43
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Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse, sarı-lacivertli kulüp ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Max Kruse, Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir. Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir. Konu spor yargısına taşınacak olup, Kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır. Camiamız ve kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

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