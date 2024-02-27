Max Kruse, gelecek planını açıkladı!

Paderborn ile sözleşmesini kasım ayında fesheden Max Kruse, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kısa bir süre önce, "Futbol dünyasından çıkmak istiyorum" diyen Kruse, yeni açıklamasında, "Planım kesinlikle futboldan uzaklaşmak ve daha çok başka şeylere yönelmek" ifadelerini kullandı.

Şu anda, Almanya'da kurulan ve futbol dışında birçok içeriğe sahip olan Baller Ligi'nde takım menajerliği yapan Kruse, "Şimdilik burası benim spor evim. Ancak futbol dışında çok fazla ilgi alanım var, mutlaka bir ya da iki farklı şey daha olacak" sözlerini kullandı.

Almanya'da Werder Bremen, St. Pauli, Freiburg, Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg, Union Berlin ve Paderborn formaları giyen Kruse, ülkemizde 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giymişti.