İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2024 Salı / 18 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,1495
  • EURO
    33,7907
  • ALTIN
    2036.91
  • BIST100
    9179.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Max Kruse, gelecek planını açıkladı!
Spor

Max Kruse, gelecek planını açıkladı!

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş olan Max Kruse, gelecek planları ile ilgili konuştu.

27 Şubat 2024 Salı 18:15 - Güncelleme:
Max Kruse, gelecek planını açıkladı!
ABONE OL

Paderborn ile sözleşmesini kasım ayında fesheden Max Kruse, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kısa bir süre önce, "Futbol dünyasından çıkmak istiyorum" diyen Kruse, yeni açıklamasında, "Planım kesinlikle futboldan uzaklaşmak ve daha çok başka şeylere yönelmek" ifadelerini kullandı.

Şu anda, Almanya'da kurulan ve futbol dışında birçok içeriğe sahip olan Baller Ligi'nde takım menajerliği yapan Kruse, "Şimdilik burası benim spor evim. Ancak futbol dışında çok fazla ilgi alanım var, mutlaka bir ya da iki farklı şey daha olacak" sözlerini kullandı.

Almanya'da Werder Bremen, St. Pauli, Freiburg, Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg, Union Berlin ve Paderborn formaları giyen Kruse, ülkemizde 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giymişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.