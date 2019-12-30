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Spor

Max Kruse kimdir? Max Kruse kaç yaşında, nereli?

Max Kruse kimdir? Max Kruse kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları merak konusu oldu. Tecrübeli hakem Fırat Aydınus ve Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse O Ses Türkiye 2020 Yılbaşı Özel bölümünün konuğu olacak. Max Kruse, yılbaşı gecesi şarkı söyleyecek. Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu üstlendiği, jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan’ın yer aldığı O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel programı izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak.

30.12.2019  17:44 - Güncelleme: 30.12.2019  17:44
Yarın akşam Tv8 ekranlarında bir yılbaşı klasiği yaşanacak. O Ses Türkiye 2020 Yılbaşı Özel bölümünde ünlüler yer alacak. O Ses Türkiye 2020 Yılbaşı Özel bölümünde futbol dünyasının tanıdık simaları da yer alacak. Max Kruse, yılbaşı gecesi şarkı söyleyecek. Sempatik tavırları ile dikkat çeken Max Kruse hakkında araştırmalar hız kazandı. Max Kruse kimdir? Max Kruse kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Max Kruse hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. 


MAX KRUSE KİMDİR?
Max Kruse, 19 Mart 1988 tarihinde Almanya'nın Reinbek kasabasında dünyaya geldi. Çok küçük yaşlarda futbola başlayan Max Kruse, 2005 yılına kadar top koşturduğu Alman ekibi SC Vier-und Marschlande alt yapısından Werder Bremen alt yapısına dahil olmuştur.
2007 yılında Werder Bremen'in A takımına giren Kruse, 2009 yılında FC St. Pauli takımına bedelsiz bir şekilde transfer olmuştur. Max Kruse'nin kariyeri sırasıyla şu şekilde devam etmiştir;


2012: SC Freiburg

2013: Borussia Mönchengladbach


2015: Wolfsburg


2016: Werder Bremen


2019: Fenerbahçe

Santrafor mevkisinde forma giyen Max Kruse, ihtiyaç halinde on numara ve forvet arkasında da yer alabilmektedir.

Sol ayağına hakim olan Max Kruse, 1,80 boyundadır.

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