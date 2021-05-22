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Spor

Max Kruse Leipzig'i yıktı! Union Berlin'i Avrupa'ya taşıdı

Almanya Bundesliga'nın son hafta maçında Union Berlin evinde Leipzig'i son anlarda eski Fenerbahçeli Max Kruse'nin attığı golle 2-1 yendi ve sezonu 7.sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'ne gitmeye hak kazandı.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 18:57 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 18:57
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Fenerbahçe 'den geçen sezon bitmeden olaylı bir şekilde ayrılan Max Kruse, Union Berlin ile anlaşmıştı. Union Berlin, 2020-21 sezonu Bundesliga'nın son hafta maçında evinde Leipzig'i son anlarda Max Kruse'nin attığı golle 2-1 yendi ve Avrupa Kupalarına katılma fırsatı yakaladı.

Almanya Kupası'nı ilk 4 içinde yer alan B. Dortmund'un alması ile sezonu 7.sırada bitiren takım UEFA Konferans Ligi'ne gitmeye hak kazanacaktı. Son mçata puanını 50 yapan Union Berlin bu bileti alan takım oldu

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ

Sezon boyunca çok kritik goller atan Max Kruse, 11 gol ve 5 asist ile adeta Union Berlin'i sırtında taşıdı. Max Kruse sadece 22 maçta oynarken geçen sezon Fenerbahçe'de 20 lig maşında 7 gol atıp 6 asist yapmıştı

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