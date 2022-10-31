Max Kruse rotayı MLS'e çevirdi

Wolfsburg'ta geçtiğimiz aylarda kadro dışı kalan Max Kruse için yeni bir iddia gündeme geldi.

Bild'de yer alan habere göre, Teknik direktör Niko Kovac'ın kadroda düşünmediği tecrübeli oyuncunun MLS ekiplerinden Los Angeles FC'ye transfer olabileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Ocak 2022'de 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Wolfsburg'a gelen Alman oyuncu, teknik direktör Niko Kovac tarafından kadro dışı bırakıldı. Kovac kötü gidişatın faturasını Max Kruse'ye kesmişti.

GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Tecrübeli oyuncu son günlerde katıldığı organisazyonlar sebebiyle de gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda bir poker turnuvasına katılan Kruse, birkaç gün önce de "venüs" adında erotik bir fuara katıldığı aktarıldı.

Ayrıca oyuncunun ciddi bir sakatlık geçirdiği, geri dönüş için çalışmalarını sürdürdüğü de kaydedildi.

WOLSFBURG ÇÖZÜM ARIYOR

Wolfsburg'da Max Kruse'nin gündem olan durumu için çözüm aranıyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde sözleşme feshine ilişkin görüşmelerin gerçekleştirileceği belirtilirken, Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Alman oyuncunun daha önce fesih durumuna yanaşmadığı ifade edildi.