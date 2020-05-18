Max Kruse'den Fenerbahçe yorumu: ''Durumlar karışık''

18 Mayıs 2020 Pazartesi 23:51 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 23:51

Fenerbahçe'de koronavirüs salgını sürecinde en çok yorum yapan isimlerden biri olan Max Kruse, Almanya'da bir televizyon kanalının canlı yayınına katılarak yeni açıklamalar yaptı.

Bundesliga'yı izlediğini belirten tecrübeli oyuncu, maçları "Sıkıcı" bulduğunu belirtirken, "Boş statlar hiç çekici değil ve bir futbolcu olarak bana itici güç sağlamıyor. Futbol, taraftarlarla yaşanır. Onlar olmadan sadece hazırlık maçı oynanır. Yine de Bundesliga'nın başlaması, toplumun bakışını geliştirecektir" ifadelerini kullandı.

"GOL SEVİNÇLERİNİ ANLAYAMADIM"

Gol sevinçlerinde oyuncuların uzak durmasını da eleştiren Alman oyuncu, "Eğer futbola tekrar başlayacaksak, bunu düzgün yapmalıyız. Gol sonrası durumu anlayamıyorum. Maç boyunca takım arkadaşlarınla ve rakiple temas halindesin ama golü kutlarken uzak duruyorsun. Böyle bir şey olamaz" dedi.

Fenerbahçe'deki durum sorulunca da 31 yaşındaki oyuncu, "Koronavirüs nededeniyle karışık" diye cevap verdi ve eski takımı Werder Bremen için de, "Max Kruse'nin eksikliğini gerçekten hissediyorlar, bu kesin" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Kruse, bu sezon 23 maçta 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.