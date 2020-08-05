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Spor

Max Kruse'den Werder Bremen'e ret

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse, Werder Bremen'den gelen transfer teklifini reddetti.

AA05 Ağustos 2020 Çarşamba 17:34 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 17:34
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Alman ekibi Werder Bremen'in sportif direktörü Frank Baumann, Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'ye yaptıkları teklife olumsuz yanıt aldıklarını belirtti.

Baumann, düzenlediği basın toplantısında, transfer gündemlerindeki Kruse hakkında açıklamalarda bulundu.

32 yaşındaki Alman futbolcuya teklif yaptıklarını doğrulayan Baumann, "Onunla görüşmeler yaptık ancak o kararını verdi ve Werder Bremen'e geri dönmeyecek." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Werder Bremen ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Max Kruse, haziran ayında sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

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